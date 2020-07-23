Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştığı Ayasofya şarkısının bestesini Yücel Arzen yaptı.

Dünyanın dört bir yanından önemli sanatçıları buluşturan şarkı büyük ses getirdi. Yücel Arzen, 9 dilde seslendirilen bestenin hikayesini TRT Haber'e anlattı.

"Pandemi döneminde sadece dijital olanaklarla iletişim kurabiliyorsunuz. Kırgızistan'dan Bosna'dan destek olmasaydı bu şarkı oluşmazdı, şarkıyı onlara gönderdim, Türkçesini gönderdim. Onlar bana kendi dilleriyle yanıt verdiler."

"Beni arayan insanlar gözyaşlarıyla aradılar"

Eser 1 aylık çalışma sonucu tamamlandı. Arzen, şarkıyı oluşturma düşüncesini şu sözlerle anlattı:

"Biz mazlumlar hep beraber toplandık ve şu an senin kapının önündeyiz. Aslolan bu bizim birliğimizdir, senin kubben bizim birliğimizi sağlayan şeydir. Ayasofya budur benim için. Ben de bu düşünceyle bu şarkıyı oluşturdum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşması Yücel Arzen'i duygulandırdı. Arzen, "Çok gurur duydum. İnşallah işe yarar ve daha çok yayılır çünkü hemen ardından beni arayan insanlar gözyaşlarıyla aradılar" dedi.