Ayasofya Camii, 86 yıl sonra cemaatine kavuşuyor. Kararın alınmasının ardından camide hummalı bir çalışma başlatıldı. Cami, titizlikle yarın kılınacak cuma namazına hazırlandı.

Cami, ibadet öncesi gül suyu ile yıkanacak. Caminin içini ve etrafını Isparta ile özdeşleşen gül kokusu kaplayacak. Camiye gelenlere ise 10 bin adet gül lokumu dağıtılacak.

"Ayasofya Gül Kokuyor" sloganıyla hazırlanan ve içerisinde tonlarca gül suyu ve çeşitli ikramları barındıran araç Isparta'dan İstanbul’a gönderildi.

[Fotoğraf: İHA]