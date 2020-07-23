Haber Giriş: Kaynak: AA
Çöp konteynerinden yaşıtlarını izleyen çocuğa havuz sürprizi
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da kağıt toplayan bir çocuğun, çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izlediği fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de çocuğa ve kardeşlerine sürpriz yaptı.
Konyaaltı ilçesinde lüks bir sitenin kenarında kağıt toplayan çocuk, çıktığı çöp konteynerin üzerinden etrafı brandayla kapatılan havuzu izlemeye başladı.
Çocuğun fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Hurma Mahallesi'nde çocuk ve kardeşlerini kağıt toplarken buldu.
[Fotoğraf: DHA]
Ekipler, ailesinden izin aldıktan sonra 10 yaşındaki çocuk ile 2 kardeşini de bir spor merkezinin havuzuna götürdü.
Havuzda doyasıya eğlenen çocuklar, ardından Antalya Akvaryumu'nu gezmenin mutluluğunu tattı.
[Fotoğraf: AA]
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