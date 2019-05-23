Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona yatında bir dönem kullanılan ancak bir süredir atıl durumda olan beyaz piyanoyu restore ederek, üniversiteye kazandırdı.

Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, piyanonun durumuyla ilgili 3 yıl önce bilgi aldığında çok heyecanlandığını ve hemen çalışmalara başlandığını anlattı.

Özen, "Piyanonun restorasyonu bir hayli emek aldı. Milli Mücadele'nin 100. yılına denk geleceğini ve bu tarihte ortaya çıkaracağımızı düşünmemiştik. Konservatuvarın yeni binasına, cumhuriyete tanıklık eden bu eseri kazandırmaktan mutluyuz. Çok anlamlı ve değerli bir eser. Bugün değeri bir kat daha fazla" dedi.

Prof. Dr. Haluk Özen, başta Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Munzur olmak üzere konservatuvarın öğretim üyelerinden Levent Kuterdem, Binnur Ekber ve Burak Tüzün ile piyanonun 19 Mayıs günü ses vermesine özen gösterdiklerini belirtti.

"Piyanonun onarımı 1 yıla yakın sürdü"

Metin Munzur ise, Prof. Dr. Levent Kuterdem ile daha önce konservatuvarda atıl durumda olan birçok kuyruklu piyanoyu onararak yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Müze deposundaki piyanoyu, gerekli prosedürlerin ardından konservatuvara kazandırdıklarını dile getiren Munzur, "Bu konuda bizlere güvenerek destek olan Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ayşegül Canan Ortakçı'ya da teşekkürlerimizi borç biliriz" diye konuştu.

"Tarihi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi"

Piyanonun sağlıklı ortamlarda korunabilmesi ve düzenli bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Munzur, bu konuda olukça titiz davrandıklarını da belirtti.

Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi ve Hacettepe Senfoni Orkestrası Şefi Doç. Dr. Burak Tüzün de tarihi piyanonun üniversiteye kazandırılmasından mutlu olduklarını ifade etti.

Tüzün, "Bunlar bizim tarihimizin belli başlı unsurları. Bunlara sahip çıkmak hepimizin görevi" dedi.

Beyaz piyanonun tarihe tanıklığı

Türkiye, Savarona yatını 1938'de İngiltere'den satın aldı. Mart 1938'de Türk bayrağı çekilen Savarona, iki ay sonra bazı döşemeleri yenilendikten sonra, Atatürk'ün hastalığının ilerlediği dönemde İstanbul'a getirildi.

Atatürk'ün Savarona'da geçirdiği altı hafta boyunca yatta, kabine toplantıları düzenlendi, Romanya Kralı Carol da dahil olmak üzere önemli konuklar ve devlet başkanları ağırlandı.

Kaynak: AA