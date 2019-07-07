Merkez Yenişehir ilçesi Afetevler Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Mustafa Sarıtaş, 2012 yılında eşini kaybettiği günden beri tek başına yaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Aşhane ekipleri, sağlık sorunları olan yaşlı adamın evine yaklaşık 4 yıl önce sıcak yemek hizmeti vermeye başladı.

Aşhane personelinden Fevzi Hançer ile Cüneyt Öz, yemek ulaştırmak için Sarıtaş'ın evine gittiğinde kapı açılmayınca yemeğini mutfak penceresine bıraktı.

Bir sonraki gelişlerinde yemeğin alınmadığını fark eden ekip, yaşlı adamın komşusundan yedek anahtarı alıp eve girdi.

Yatak odasında yerde yatar vaziyette bulunan Sarıtaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan yaşlı adamın, evde düştükten sonra bayıldığı ve kendine geldikten sonra da bulunduğu yerden kalkamadığı belirlendi.

Sarıtaş, hayata tutunmasına yardım eden ekibe teşekkür ederek, olayı şöyle anlattı:

"Çamaşır yıkamaya kalktım. Çamaşırı yıkadım, makineyi kapatayım derken ayağım dolaştı, yere düştüm. Telefona falan uzanamadım. 4 gün orada bağırdım durdum. Sağ olsun yemeği yine Aşhane personelleri getirdiğinde şüphelenip komşuma ulaşmışlar. Girdiklerinde içeride yatıyordum. Tutunacak dal arayıp bulamıyorum. Kalkayım dedim kalkamadım. Dedim artık benden gitti."

Susuz kaldığı için bol su içmesi yönünde doktor tavsiyesi aldığını söyleyen Sarıtaş, "Getirilen yemekleri arkadaşlarımla, kedilerimle beraber yiyoruz. Çalışanlar ile benim aram çok iyi. Allah razı olsun" dedi.

Olayı duyduktan sonra Ankara'dan Mersin'e giden Sarıtaş'ın kızı Yasemin Yılmaz da ekiplere ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA