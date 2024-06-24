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Yaşam
İHA 24.06.2024 10:25

Artvin yaylalarında haziranda kayak deneyimi

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Büyükova Yaylası, yaz aylarında da kayak yapma imkânı sunuyor. 3 bin metre rakımlı Boğa Tepe, haziran ayında kayak yapmak isteyenleri ağırlıyor.

Artvin yaylalarında haziranda kayak deneyimi
[Fotograf: İHA]

Büyükova Yaylası, Şavşat ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve birçok yaylayı barındırmasıyla tanınıyor. Yüksek rakımlı Boğa Tepe gibi noktalarda kar kalıntıları yaz aylarında da kayak yapmak isteyenlere deneyim sunuyor.

Kayak yapmak isteyenler, araç yolunun karla kapla olması nedeniyle bölgeye ulaşmaktan güçlük yaşadığını söylüyor.

Artvin yaylalarında haziranda kayak deneyimi

Yaz mevsiminde karla kaplı bölgede kayak yaparak unutulmaz anlar yaşayan Yasin Tatar, doğa ile baş başa zaman geçirerek bir deneyim yaşadı.

Büyükova Yaylası, yüksek rakımlı bölgeleriyle doğayla iç içe olmak isteyenlere için benzersiz fırsatlar sunuyor.

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