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Yaşam
AA 24.06.2024 10:20

Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 131 bin 113 kişi ziyaret etti

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant, Gölcük ve Yedigöller'i, Kurban Bayramı tatilinde 131 bin 113 misafir ağırladı.

Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 131 bin 113 kişi ziyaret etti

9 gün süren tatil süresince Abant Gölü Milli Parkı'nı 85 bin 181, Gölcük Tabiat Parkı'nı 27 bin 317 ve Yedigöller Milli Parkı'nı 18 bin 615 olmak üzere toplam 131 bin 113 kişi ziyaret etti.

Bayram tatilinde Ankara ve İstanbul gibi metropoller ile çevre illerden Bolu'ya gelenler, "orman denizi" manzaralı Yedigöller'de, "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Gölcük'te ve kartpostallık görüntüleriyle bilinen Abant'ta vakit geçirdi.

Abant, Gölcük ve Yedigöller'i 131 bin 113 kişi ziyaret etti

Parklardaki göllerin çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, bisiklete bindi, fotoğraf çektirdi. Bazı tatilciler de alileleriyle piknik yaptı.

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