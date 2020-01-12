Cağaloğlu Bab-ı Ali Çarşısı'ndaki atölyede, yüzlerce yıllık ipek halı ve kilimler, aslına uygun onarılıyor.

Son halı ve kilim tamircilerinden Ahmet Bayraktar, memleketi Aksaray'da kız kardeşlerinin evde halı dokumasından etkilenerek hobi olarak başladığı halı tamirciliğini, İstanbul'a yerleşmesiyle meslek haline dönüştürdü.

[Fotoğraf: AA]

Halı tamiri, iğne ile kuyu kazmaya benziyor

Çırak olarak başladığı halı tamirinde usta olan, daha sonra çalıştığı atölyeyi devralan Bayraktar, yurt dışından ve Türkiye'den getirilen antika halıların tamirini yapıyor.

Bayraktar, ipek halı tamirinde Türkiye'de yetişmiş son zanaatkarlardan biri olduğunu belirterek, bunun geleneksel sanatlar açısından acı bir durum olduğunu ifade etti.

İyi bir halı tamiri ustası olmak ve kalite iş yapmak için mesleği sevmek gerektiğinin altını çizen Bayraktar, halı tamirinin sabır isteyen incelikli bir iş olduğunu anlattı.

Bir halının tamirini yaparken, hesaba katılmayan detayların önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, halı tamirini iğne ile kuyu kazmaya benzetti.

Zanaatkar Bayraktar, halı tamirinin özellikle gözleri çok yorduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

"Dünyanın en ince halısını 2008 yılında tamir ettim"

Halıların kaybolan ilmeklerini aynı kaliteyle yerine koymaya çalıştıklarını aktaran Bayraktar, şöyle konuştu:

"Dünyanın en ince halısını 2008 yılında tamir ettim. Türkiye'de imal edilmiş çok ince gazete kağıdı kalınlığında, saç teli gibi malzemeden yapılmış bir ipek halıydı. Santimetrekaresinde 1550 ilmek olan ipek halının tamirini yapmak bana nasip oldu. Onun da bir bedeli oldu ama sol gözümde kılcal damar patladı ve ödem oluştu. Tedavi oldum geçti ancak bunlar ipek halı tamirinin bedelleridir. Onardığımız bu ipek halı metrekaresi 500 bin avroya Rus iş insanına Türkiye'den satıldı."

[Fotoğraf: AA]

Saray halıları ustanın elinde hayat buluyor

Ahmet Bayraktar, atölyesini açtığı ilk zaman yurt dışından teklifler aldığını anlatarak Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerinin yanı sıra pek çok Avrupa ülkesinde de fuar ve sergilere katıldığını söyledi.

"Japonya'daki sergilere katılıp Türk halısının tanıtımıyla ilgili sunumlar yaptım. Japonya'da, aldıkları ipek halının nasıl el işçiliğiyle yapıldığını anlattım. Japon tezgahtarlar işin ruhunu bilmiyorlar. Ben devreye giriyorum. İpek böceği aslında bir mucizedir. Japonlara metresini 30-40 bin dolar vererek aldıkları halının, ipeklerinin özelliklerini ve yapılan emeğin ne olduğunu anlatıyorum. O zaman insanlar verdiği paranın karşılığını almanın huzuruyla gidiyorlar.

Yurt dışında insanlar gelip Türk halısı tercih ediyorlar. Yurt dışında satılan her halı, Anadolu'da ücra köşelerinde insanların ekonomilerine ve pazarlarına bereket getiriyor. Japonya'nın ardından Güney Kore, Almanya, Fransa, Dubai, Katar'a giderek mesleğimle ve Türk halılarıyla ilgili sunumlar yaptım. Tezgah başında halı dokumanın inceliklerini meraklılarıyla paylaşarak, geleneksel Türk el sanatını sınır ötesine yaymanın mutluluğunu yaşadık."

[Fotoğraf: AA]

"Malezya Kralı 5. Muhammed'in sarayının tarihi halılarını onardık"

Türkiye'ye gelen çok değerli tarihi halıların kendisine ulaştığına işaret eden zanaatkar Bayraktar, Malezya Kralı 5. Muhammed'in ve sarayının antika halılarını da aslına uygun tamir ettiğini paylaştı.

Bayraktar, dünyada birçok koleksiyonere iş yaptığını belirterek, "Malezya Kralı 5. Muhammed'in sarayının tarihi halılarını onardık. Çok güzel halıları var hatta zamanında Feshane'de dokunmuş ve satılmış halıları vardı. Feshane halısını tamir ederek parçalanmış modellerini orijinal bir şekilde kök boyalarla boyayıp tamirlerini yaparak kendisine teslim ettik. Bununla ilgili teşekkür belgesi de gönderildi. Böyle güzel anılarımız oldu" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Gençler boş zamanlarında zanaat öğrensin"

Ahmet Bayraktar, Yıldız Sarayı'nın da bazı halılarını tamir ettiklerini söyledi.

Mesleğin gelecek nesillere ulaşması için çırak yetiştirmek gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, gençlere boş zamanlarında zanaat öğrenmelerini tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA