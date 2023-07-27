Antalya'nın antik limanları bu yıl da turistlerin gözdesi

Türkiye, dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü ülkesi durumunda ve bunun önemli bir bölümü Antalya’yı tercih edenlerden oluşuyor. Kum, deniz ve güneş turizmi için Antalya merkez yoğun şekilde tercih edilirken, tarihi güzellikler de yerli ve yabancı turistleri cezbetmeye devam ediyor.

[Olympos Antik Kenti]

Hem Tarih Hem Doğa

Antalya’nın Beydağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Olympos antik kenti, şehrin en çok ilgi gören noktaları arasında bu yıl da yerini korudu. Eski adı Olympos olan Tahtalı Dağı eteklerindeki antik liman kentinde hem tarihi kent kalıntıları arasında gezinti yapmak hem iyi korunmuş lahitleri görmek hem de eşsiz güzellikteki plajında denize girmek mümkün. Şehirde yer alan kanalın iki yakasındaki tarihi kalıntıların bir bölümünün ayakta kalmış olması da ilgiyi artırıyor. Olympos, yerli turistlerin ve destinasyonları tanıtan sosyal medya öncülerinin de gözde mekanları arasında. Roma İmparatoru Marcus Aurelius adına yapılan heykel kaidesi ve Kaptan Eudomus’un Lahdi burada bulunuyor. Caretta Caretta kaplumbağalarının yumurtalarını bıraktığı sahile yakın olması ve sit alanı olması nedeniyle büyük otellerin bulunmadığı Olympos, tarih ve doğayı iç içe yaşamak isteyenleri çekiyor.

[Kaptan Eudomus Lahdi]

Phaselis En Büyük Limandı

Likya Birliği’nin bölgedeki en önemli üç limanından en büyüğü olan Phaselis ise bölgede yeni yapılan yollar ve tünellerle ulaşımın kolaylaşmasıyla daha fazla ziyaretçi almaya başladı. Antik liman kentinin sularında yüzerken, tarihi kalıntıları suyun altında ve kıyısında gözlemleyebilmek mümkün. Tiyatrosu, limana çıkan ana yolu ve iki ayrı plajı ile dikkat çeken Phaselis, yine Beydağları Milli Parkı sınırları içinde yer alıyor.

[Phaselis'te su kemerleri.]

Kazılar Sürüyor

Arkasında yemyeşil bir orman içinde tarihi şehir kalıntıları ve önünde plajlar bulunan her iki antik liman şehrinde de kazılar sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu iki liman şehrini daha fazla ortaya çıkabilmek adına, bu yıl yeni kazılar ve çalışmalar başlatmıştı. Olympos Antik Kenti’nde şehir yönetiminin bu nekropolün bulunduğu bölümde yoğunlaşan kazılar, Phaselis’te ise Roma Hamamı ve su kemerleri ile Güney Limanı arasında bölümde yoğunlaşıyor. Çalışmalar, turistleri engellemeyecek şekilde, çevre güvenliği alınarak sürdürülüyor.

[Phaselis Antik Tiyatrosu şehirden limana uzanan yol üzerinde bulunuyor.]

Tekne Turları ile Gelenler de Var

Olympos ve Phaselis, son yıllarda tekne turlarının da gözdeleri haline geldi. Bölgede hizmet veren tekne turları güzergahlarının hemen hepsinde bu iki antik liman da bulunuyor. M.Ö. 7’nci yüzyılda kurulan Phaselis ve M.Ö. 2’nci yüzyılda kurulan Olympos, bölgede meydana gelen depremlerle ağır hasar almış ve terk edilmişlerdi. Liman şehirlerinde Likya, Helen, Roma, Bizans ve Selçuklu medeniyetlerine ait eserler bulunuyor.