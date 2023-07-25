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Yaşam
TRT Haber 25.07.2023 10:38

Darülaceze’nin emektar zabıtası; Nevin Özhan

Türkiye'de ve Almanya'da zabıta olarak görev yapan Nevin Özhan, artık Darülaceze’nin misafirlerinden... Geçmiş kariyerini öğrenen Darülaceze yönetimi, 90 yaşındaki Özhan'a bir zabıta şapkası ve yeleği verdi. O artık şefkat yuvasının fahri zabıta görevlisi. Nevin Özhan da Darülaceze sakinleri de bu durumdan çok memnun...

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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90 yaşındaki Nevin Özhan, Darülaceze’nin en sevilen misafirlerinden.

İki yıldır Darülaceze’de yaşamına devam eden Özhan, geçmişte uzun yıllar zabıtalık yaptı.

Türkiye’nin yanı sıra Almanya’da da zabıta olarak çalışan Nevin Özhan bugün de mesleğini fahri olarak Darülaceze kampüsünde icra ediyor.

Anne hasretine dayanamadı, Türkiye'ye döndü

Nevin Özhan İstanbul’da ceza amiri olarak görev yapıyordu.

Bir süre sonra hayat onu başka bir ülkeye yönlendirdi, Almanya’ya gitti.

Orda da mesleğine devam etti, gurbetçilerin sorumluluğunu üstlendi.

Ancak Türkiye'de yaşayan annesinin özlemi, onun yolunu tekrar Türkiye'ye çevirdi.

"Almanya’dan Türkiye’ye neden geri döndüm? Rahmetli annemin bir lafına: 'Seni artık çok özledim'" diye anlatıyor Özhan bu durumu. Ve ekliyor:

"'Anne akşama oradayım' dedim, annemi üzmemek için uçağa atladım Türkiye'ye geldim."

Sevdiklerini tek tek kaybettikten sonra…

Türkiye’ye döndüğünde eski mesleğine devam etmedi.

Mecidiyeköy’de bir büfe işletmeye başlayan Nevin Özhan, dört yıl boyunca yeni işini devam ettirdi.

Ardından da emekli oldu.

Zaman içerisinde aile fertlerini tek tek kaybeden Özhan’ın hayatında ise sadece yeğenleri kaldı.

“Yeğen yanında yapamayan insanım. Rahatsız ederim diye korkarım. Teyze burada kal dediler. İki gece kaldım. Gürültü yaparım, korkarım diye kalmadım. Dedim ki 'Beni Darülaceze’ye yerleştirin'. Sonra yeğenimle geldik beni buraya yerleştirdiler.”

Darülaceze'nin zabıta Nevin'i oldu 

Darülaceze’ye yerleştikten sonra kendisini daha mutlu hissetmeye başladığını söylüyor Nevin Özhan.

Çalışanlardan da, arkadaşlarından da çok memnun.

“Bir şey mi istiyorsun? Bir şey mi söyledin? Bir şey iste. Hemen yapıp getiriyorlar. Karşı tarafı anlıyorlar. Öyle 'Ne istiyorsun be?' Kesinlikle yok. Ben burada çalışanları çok seviyorum. Buradaki arkadaşlarla uyum içindeyiz. Hepimiz birbirimize uyuyoruz. Kızsak bile birbirimize bakınca 10 dakika sonra gülüşüyoruz.”

Nevin Özhan'ın sevgisi de karşılıklı... Darülaceze'de o da çok seviliyor. 

Eski mesleğinin zabıtalık olduğunu bilen Darülaceze yönetimi kendisine fahri zabıtalık ünvanı verdi.

Şimdi tıpkı eski günlerdeki gibi zabıta şapkasıyla kampüs içerisindeki huzuru sağlamaya yardımcı oluyor.

“Bu şapkayı da ben bahçede gezinirken başkan kafama geçirdi. Bir de zabıta yeleği verdi. Dedi 'Sen buranın zabıtasısın'. Kimseyi kırmak istemiyorum. Bunu yaparsak güzel bir şey değil. Yapmayalım.”
 

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