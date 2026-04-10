Yaşam
AA 10.04.2026 12:04

Ankara'nın asırlık bakkalı

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı kırsal Kuruçay Mahallesi'ndeki yaklaşık 100 yıllık bakkal, zamana direnen yapısıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Babasından devraldığı dükkanı işleten 60 yaşındaki Fikret Tohumcu, yapının özelliklerini de korumaya çalışıyor.

Taş ve kerpiç duvarları, ahşap tavanı ve eski terazileriyle dikkati çeken bakkal, 1930'lu yılların izlerini taşırken, beyaza boyalı dış cephesiyle de ilgi görüyor.

Bakkal Tohumcu, yaklaşık 40 yıldır bu işin içinde olduğunu söyledi.

Çevre mahallelerden getirilen sebze ve süt ürünlerini müşterilere sunduklarını aktaran Tohumcu, "Babamdan kalan bu dükkanı yaşatmaya çalışıyoruz. Güler yüzlü olmak lazım. Köylülerimizin ürettiği ürünleri de burada satıyoruz." dedi.

Geleneksel alışveriş kültürünü sürdürdüklerini ifade eden Tohumcu, zamana meydan okuyan bakkalın sadece alışveriş yapanların değil bölgeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çektiğini anlattı.

