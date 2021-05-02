Tokat Müzesinde sergilenen Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliği Anadolu’nun Türkleşmesi sonrasında yazıldığı bilinen ilk el yazma eser olması.

Anadolu'da Danişmendliler döneminde yazılmış nadide örneklerden olan eserde, hattat adının belirtildiği ketebe kaydı, orta kısımda yer alıyor.

1190 tarihli Kur'an-ı Kerimin bir başka özelliği ise çok rastlanmayan Arapça meal bölümüne sahip olması.

"Hattat Kur'an metnini yazdıktan sonra satır altına da meal yazılmış"

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Bir başka unsuru da günümüze ışık tutması açısından Kur'an Kerim'in anlaşılması açısından yapılan çaba burada gözler önüne seriliyor. O zaman hattat Kur'an metnini yazdıktan sonra satır altına da meal yazılmış." dedi.

8 asırlık Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Bu önemli eser 2011 yılından beri Tokat'ta Müzesi'nde sergileniyor.

Haber: Dursun Ekrem Er