Binlerce yıl önce Anadolu’da yaşanan salgınların öyküleri kuşaktan kuşağa aktarıldı. Bu mücadelelerin belgeleri günümüze ışık tutmak için 'Konuşan Tabletler' sergisinde bir araya getirildi.

Hitit ve Kültepe tabletlerinden oluşan sergi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ziyaretçiler ile buluşmak için gün sayıyor.

'Konuşan Tabletler' sergisinde Anadolu'da yaşanan en eski salgınlar yer alıyor. Bunlardan kurtulmak için yapılan ritüeller 17 tablet ile anlatılıyor.

Sergide Hitit hükümdarı İkinci Murşilli'nin vebadan kurtulmak için ettiği duanın Hititçe ve Türkçe videoları da yer alıyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, sergiyle ilgili "Konuşan Tabletler, Anadolu'da günümüzden 4000 yıl öncesine ait tabletlerden edindiğimiz bilgilere göre o dönemdeki salgın hastalıkların içeriği ile ilgili bilgiler olacak" dedi.

Sergi önümüzdeki hafta açılacak

Anadolu uygarlıkları birçok salgın hastalıkla mücadele etti. O salgın hastalıklardan biri de vebaydı. Veba ile ilgili en detaylı kaynaklar M.Ö. 2000'li yıllara ait Hitit tabletleri ile geçmişten geleceğe aktarıldı.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan sergi önümüzdeki haftadan itibaren ziyaret edilebilecek.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Murat Uykan