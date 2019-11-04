Türkiye'de 25 bin kişi organ nakli bekliyor. Son bir yılda nakil yapılan kişi sayısı ise sadece 5 bin. Bu nakillerin çoğu hayattaki kişilerin bağışlarıyla gerçekleşiyor.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Önder Nergiz, hastaların birçoğunun böbrek ve karaciğer nakli beklediğini söyledi.

"Bu hastalarda canlıdan canlıya nakil yapılıyor ama biz istiyoruz ki kadavradan ya da beyin ölümü gerçekleşmiş hastalardan olsun."

İşte bunun için organ bağışının yaygınlaşması gerekiyor. 3-9 Kasım tarihleri arasındaki organ bağışı haftasında, bu konuya dikkat çekiliyor. Düzenlenen etkinliklerle farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor.

Organ Bağışı Haftası'nın tüm ülke için önemli bir hafta olduğunu söyleyen Nergiz, "Binlerce hastamız organ yetmezliği ile hayatını kaybediyor. Bundan dolayı bu haftada biz de ilimizde birçok etkinlikle farkındalık oluşturmak adına duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Amasya'da da kentin çeşitli yerlerinde stantlar açıldı bilgilendirici broşürler dağıtıldı. İlk organ bağışı da sağlık çalışanlarından geldi. Çalışanların hepsine bağış kartları verildi.

Haber: Umut Yeşilyurt