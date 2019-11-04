Müzik aletlerini yanına aldı, köy yollarına düştü. 6 yıldır gezerek çocukları müzikle, müzik aletleriyle tanıştırıyor.

Mehmet Günay Eser, Ağrı'nın Tutak ilçesinde müzik öğretmenliği yapıyor. Bağlama, ud ve keman çalıyor. Sadece kendi öğrencilerine değil bölgedeki tüm öğrencilere müziği aşılıyor.

"Çocukların enstrümanlara dokunmaları benim açımdan müthiş bir şey. Çünkü ben şuna inanıyorum, enstrümanlara, müziğe, sanata, bilime dokunan öğrenciler silahlara dokunmaz. Bu yüzden aslında köy köy geziyorum her fırsatta."

Kendi imkanlarıyla 94 köye gitti

Eser, müzik aletlerini alıp, köyleri ziyaret ediyor. Şimdiye kadar kendi imkanlarıyla 94 köye gitti.

Okuldan arta kalan zamanlarında köylere gittiğini söyleyen Eser, öğrencilere mini konserler verip çalgıları tanıtıyor. Mehmet Günay Eser, imkanları el verdikçe çocukları müzikle buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: TRT Haber