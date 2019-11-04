Çanakkale destanının yazıldığı Gelibolu'ya 3 milyon ziyaretçi04 Kasım 2019 Pazartesi 15:26 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 17:24
Çanakkale destanının yazıldığı Gelibolu ziyaretçi akınına uğruyor. Tarihi yarımadayı bu yıl 3 milyon kişi ziyaret etti.
Namazgah, Mecidiye Tabyaları, Şehitler Abidesi, 57'nci Alay Şehitliği ve Conkbayırı...
Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşlarının yaşandığı
tarihi Gelibolu Yarımadası'na ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, yarımadayı gezerek şehitlere dua ediyor ve geçmişimiz hakkında bilgi sahibi oluyor.
Çanakkale Savaşları'nın 105'nci yılında tarihi yarımadaya ilgi yine yüksek. Gelibolu'yu son 1 yılda 3 milyon kişi ziyaret etti.
Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, amaçlarının, yarımadayı görmemiş hiçbir Türk evladının kalmamış olması olduğunu söyleyerek, "Hatta dünya çapında da burasının en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline gelmesini istiyoruz" dedi.
Kahramanlık destanının yazıldığı tarihi yarımadaya gelenler, bölgedeki yabancılara ait anıt ve mezarlara da uğruyor.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı ve Eceabat Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ziyaretçilere danışmanlık hizmeti veriyor.
Haber, kamera: Şükrü Altuğ Acer