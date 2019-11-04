Namazgah, Mecidiye Tabyaları, Şehitler Abidesi, 57'nci Alay Şehitliği ve Conkbayırı...

Dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran Çanakkale Savaşlarının yaşandığı

tarihi Gelibolu Yarımadası'na ilgi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, yarımadayı gezerek şehitlere dua ediyor ve geçmişimiz hakkında bilgi sahibi oluyor.

Çanakkale Savaşları'nın 105'nci yılında tarihi yarımadaya ilgi yine yüksek. Gelibolu'yu son 1 yılda 3 milyon kişi ziyaret etti.

Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, amaçlarının, yarımadayı görmemiş hiçbir Türk evladının kalmamış olması olduğunu söyleyerek, "Hatta dünya çapında da burasının en çok ziyaret edilen açık hava müzesi haline gelmesini istiyoruz" dedi.

Kahramanlık destanının yazıldığı tarihi yarımadaya gelenler, bölgedeki yabancılara ait anıt ve mezarlara da uğruyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Eceabat Kaymakamlığı ve Eceabat Belediyesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ziyaretçilere danışmanlık hizmeti veriyor.

Haber, kamera: Şükrü Altuğ Acer