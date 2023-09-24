Alzheimer hastası eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor

Zeynep ve Duran Arslan çifti 46 yıl önce evlendi. Yarım asra yakın yol arkadaşlıklarında, neşeye de dertlere de ortak oldular.

Duran Arslan 30 yaşında demircilik yaparken bir iş kazasında sol gözünü kaybetti. Kendisi ile yakından ilgilenen eşi, hayatta en büyük destekçisi oldu.

Zeynep Arslan'ın bırakmadığı eli, Duran amca da bırakmadı. 63 yaşındaki Zeynep teyzeye, 8 yıl önce Alzheimer teşhisi konuldu.

Eşine sevgisi görenleri hayran bırakıyor

Hastalık onlara memleket değiştirtti. İzmir'de yaşayan çift doktor tavsiyesiyle daha doğal olan Antalya'nın Akseki ilçesine yerleşti. Buradaki yaşam ikisine de iyi geldi.

Duran amca eşini her gün yürüyüşe çıkarmak istiyordu. Belediyeye müracaat etti, yetkililer yaşlı çiftin evine yol da yaptı.

Duran Arslan eşinin ilaçlarını hiç aksatmıyor. Karnın doyuruyor, yanından bir an olsun ayrılmıyor. Eşine sevgisini anlatırken duygulandırıyor.

"Ben onun için yaşıyorum"

Duran Arslan, eşine sevgisini "Nefesi yetiyor bana. O nefes alıp veriyor. Ara sıra çok gülümsüyor. Beni çok mutlu ediyor. Bazen o kadar güzel bakar ki bana yani kendimi 17-18 yaşında hissediyorum. Öyle güzel bakar. Hiç sevgisini yitirmemiş. Aklını yitirmiş ama sevgisini yitirmedi. Çok kıymetli benim için o. Hayatım o benim. Ben onun için yaşıyorum" sözleriyle anlatıyor.

Duran amca hastalıkta da, sağlıkta da eşinin yanında olacak. Nefes aldığı müddetçe eşi ile ilgilenmeye devam edecek.