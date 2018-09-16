Almanya'dan Uşak'a geliyor, ebru sanatının inceliklerini öğretiyor

Uşak'ın Şaban Köyü'nde doğup büyüyen, 1973 yılında çalışmak için Almanya'ya giden 63 yaşındaki Orhan Erdoğan, uzun yıllar bir otomotiv firmasında çalıştıktan sonra 2006 yılında emekli oldu.

Vaktini değerlendirmek amacıyla hobi olarak sevdiği ancak yapmaya fırsat bulamadığı ebru sanatını öğrenmek için kursa giden Erdoğan, bir süre sonra halk eğitim merkezlerinde ders verdi.

Ebru sanatının inceliklerini öğrenen ve tekniğini geliştiren Erdoğan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde 8 kişisel sergi açtı, eserleri 300'ün üzerinde sanat organizasyonunda yer aldı.

Binlerce kişiye ebru yapmayı öğretti

Yaz aylarında memleketi Uşak'a gelen Erdoğan, Banaz'da kreşte çocuklara ebru kursu verdi, bu yıl da kadınlar için Şaban Köy Konağı'nda ebru öğrenme programı düzenledi. 20 Eylül'e kadar sürecek programa şimdiye kadar 30 kadın başvurarak ebru yapmayı öğrendi.

Erdoğan, Avrupa'da ebru sanatına ilginin her geçen yıl arttığından bahsederek, şunları söyledi:

"Almanya'da bu sanatı başkalarına öğretmek istedim. Kurslar düzenledim, bu kurslara dünyanın pek çok ülkesinden kişiler katıldı. Binlerce kişiye ebru yapmayı öğrettim. Ben de onlarla birlikte tekniğimi geliştirdim. Yazın Türkiye'ye geldiğimde de buradaki insanlara nasıl ebru öğretebilirim diye düşündüm. Önce kreşlere giderek çocuklara sonra da köylerde kadınlara bu sanatı öğretmeye başladım."

"Su üzerinde boyalarla resim çizmek büyüleyici bir şey"

Yaptığı eserlerin yurt dışında beğeni topladığını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Su üzerinde boyalarla resim çizmek, sonra onları kağıda yansıtmak büyüleyici bir şey. Ebru'nun çok önemli püf noktaları var. Artık kalıplar hazırlayıp farklı eserler yapıyorum. Ebru yaparak hem dinleniyorum hem çok mutlu oluyorum. Öğretmenlik yapmak Ebru'yu anlatmak başka bir mutluluk."

Ebru'nun her yaşta yapılabileceğini söyleyen Erdoğan, "Herkes ebru yapabilir, temel eğitim alınması şart. Ebruyu tanıtmak için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: AA