Çocuklara ramazan sevinci aşılamayı hedefleyen anneler, ramazanda balon, renkli ışık ve kartonlarla duvarları süsleyerek, dua, kitap okuma gibi bilgilendirici içeriklerin yer aldığı etkinlik köşeleri oluşturuyor.

Annelerden Tuba Ünar, 7 yaşındaki kızı için iki yıldır ramazanda bu tür hazırlıklar yaptığını söyledi.

Kızının da bu hazırlıklardan çok keyif aldığını belirten Ünar, "Meşakkatli, uğraş gerektiren bir süslemeden söz etmiyoruz. Birkaç balonla, ışıklarla çocuğun ilgisini çekmek, merakını uyandırmak ve sonra da öğreterek merakını gidermek aslında amaç bu" dedi.

"Kızım evde bir coşku, sevinç olduğunun farkında"

Ünar, kızıyla teravih namazlarına gittiğini dile getirerek, "Teravihte sıkılmasın diye camideki çocuklara şeker dağıtıyoruz. Hediyeleşme kartlarıyla komşularımızla hediyeleşiyoruz. Osmanlı'da ramazanın çok güzel kutlandığını biliyoruz. 11 ayın sultanını seviyoruz ve sevdirmeye çalışıyoruz. Kızım evde bir coşku, sevinç olduğunun farkında" diye konuştu.

Doğa Ünar da annesiyle her gün teravihe gittiğini, evlerini süslemek için ramazan ayını sabırsızlıkla beklediğini anlattı.

"Bu duyguyu çocuklara somut şeylerle anlatmalıyız"

Selda Çalap ise ramazan dolayısıyla yetişkin olarak çeşitli hazırlıklar yapmanın yanı sıra çocuklar için evde yapılan hazırlığı da önemsediğini vurguladı.

Ramazanda yaşanan coşku ve heyecanın çocuklarına da geçmesini istediğini belirten Çalap, şöyle konuştu:

"Bu duyguyu çocuklara daha somut şeylerle anlatmamız gerekiyor. Çocuğumla süslemeler yapıyoruz, üzerinde konuşuyoruz. Ramazan için gün sayıyor. Heyecanımızı, duygumuzu çocuğumuza aktarmaya çalışıyoruz. Kızımın yaşına uygun zarflar hazırladım, içinde görevler ve bazı günler de sürprizler var."

Kübra Çalap da ramazanı çok sevdiğini, annesiyle evlerinin kapısını süslediğini ve bir köşe hazırladıklarını söyledi.