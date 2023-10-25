Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim programlarıyla 5,3 milyon kişiye ulaşıldı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın 8'incisi gerçekleştirilecek Aile Şurası öncesi aileye yönelik gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Bakanlıkça toplumsal hayatın en önemli kurumu olan aileyi korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için projeler belirlenerek, uygulamaya geçildiği belirtildi.

Geçmişten alınan "aile" mirasına sahip çıkmak için çalışmalar yapıldığı aktarılan paylaşımda, "2013 yılından bu yana Aile Eğitim Programı (AEP) ile 3,7 milyon, Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖE) ile de 1,6 milyon kişiye eğitimler verdik" ifadesi kullanıldı.