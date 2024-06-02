Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
AA 02.06.2024 10:41

Aile danışmanlığı hizmetinden 116 bin çift yararlandı

Bakan Göktaş, aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla hayata geçirilen "aile danışmanlığı" hizmetinden bugüne kadar 116 bin çiftin yararlandığını açıkladı.

Aile danışmanlığı hizmetinden 116 bin çift yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaşa, aile kurumunun koruması, güçlendirilmesi ve aile bütünlüğünün sağlanması amacıyla 2012 yılından itibaren ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti sunduklarını belirtti.

"Güçlü birey, güçlü aile, güçlü toplum, güçlü Türkiye" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ve politikalarının merkezine aileyi koyduklarını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Günümüzde yaşanan hızlı dönüşümler nedeniyle ailenin dayanıklılığını ve işlevselliğini korumak en önemli gayemiz. Bunun için geçtiğimiz günlerde 2024-2028 yıllarını kapsayan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' hazırladık. Bu hedefler doğrultusunda aileyi korumak için aile odaklı eğitim, danışmanlık ve psikososyal desteklerimizi sunuyoruz."

Aile refahının korunması ve evliliklerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için aile danışmanlığı hizmetinin önemine dikkati çeken Göktaş, son yıllarda yaşanan değişim ve dönüşümlerle birlikte ailelerin karşı karşıya kaldığı risklere karşı danışmanlık, rehberlik, eğitim gibi aile destek hizmetlerinin önem arz ettiğini vurguladı.

Göktaş, Bakanlık olarak aile danışmanlığı hizmetini etkin şekilde sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "Aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz aile danışmanlığı hizmetimizden bugüne kadar 116 bin 351 çiftimiz yararlandı." bilgisini paylaştı.

e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor

Göktaş, aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen vatandaşların, yaşadıkları ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya en yakın sosyal hizmet merkezine başvurabileceğini bildirdi.

Aile danışmanlığı hizmeti almak isteyenlerin, e-Devlet üzerinden "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-aile-danismanligi-basvurusu" linkinden talepte bulunabileceklerini belirten Göktaş, aile danışmanlığını vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda "aile danışmanlığı", "boşanma süreci danışmanlığı" ve bireysel danışmanlık olmak üzere 3 başlık altında sunduklarını aktardı.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sıradaki Haber
Gönüllerin muhtarı dolandırıldı, tepkisini yine şiirle anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:11
Filistin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya "devlet nişanı" verecek
11:03
BIST 100 dünya endeksleri arasında zirvede
10:56
ABD'li Senatörden, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ne davet edilmesine "üzücü bir gün" yorumu
10:50
Çöken binanın enkazından çıkarılan kişi konuştu
10:23
TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
10:11
Son 1 haftadaki trafik denetimlerinde 415 bin kişiye ceza
İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifası için yine sokaklara indi
İsrailliler Netanyahu hükümetinin istifası için yine sokaklara indi
FOTO FOKUS
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada
Küçükçekmece'de 3 katlı binanın çöktüğü anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ