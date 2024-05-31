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Yaşam
TRT Haber 31.05.2024 15:00

Kurbanlar 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvanların taşınması ve satışına ilişkin bir dizi önlem aldı. Vatandaşlar, almak istedikleri hayvanı 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulayabilecek.

Uğur Becerikli
Uğur Becerikli
Kurbanlar 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanıyor
[Fotograf: AA]

Kurban Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde hayvan taşıma ve satış faaliyetlerinde büyük artış yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı da ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çeşitli önlemler aldı.

Buna göre 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı için vatandaşlara sunulacak olan büyük ve küçükbaş hayvanlar hem üretildikleri illerde hem de yolda denetlenebilecek.

Kurbanlar 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanıyor

Şap ve KKKA gibi hastalıklara önlem

Şap ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başta olmak üzere, bulaşıcı hastalıklara önlem alınıyor. Kayıt altına alınmamış, kulak küpesi olmayan, pasaport veya nakil belgesi bulunmayan hayvanların sevkine izin verilmiyor.

Hayvanların taşınacağı araçlar, tarım il ve ilçe müdürlükleri tarafından temizlenerek dezenfekte ediliyor. Ayrıca aşırı yüklemeye izin verilmiyor. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar veteriner hekimler tarafından muayene edilirken, sağlık raporu olmayan hayvanların şehirler arası taşınmasına izin verilmiyor.

Kurbanlar 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanıyor

Trakya ‘arınmış’ bölge

Trakya bölgesi, Türkiye’de ‘şap hastalığından arınmış bölge’ statüsü taşıyor. Bunun korunabilmesi açısından Türkiye’de en çok nüfusun yaşadığı Marmara Bölgesi ve en kalabalık il olan İstanbul’a ise ayrı bir dikkat gösteriliyor. İstanbul’da hem hayvan satış hem de kesim yerleri belirlendi. Bunlar dışında herhangi bir yerde satış ve kesim yapılmaması için köprü, feribot ve tekneler de denetleniyor. Hayvan satış yerlerinin belirlenmesinde canlı hayvan borsaları ve kurban hizmetleri komisyonlarıyla iş birliği yapıldı.

Hayvancılığı korumak adına damızlık belgeli ya da gebe olan hayvanların kesimi de yasaklandı. Satıcı ve kamu görevlilerine, kurban satış yerlerinde ‘hastalık şüphesi’ olması durumunda, mülki idareye ‘bildirme’ zorunluluğu getirildi.

Kurbanlar 'Tarım Cebimde' uygulaması ile sorgulanıyor

Cepten kontrol imkanı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ‘Tarım Cebimde’ uygulaması, kurbanlık seçimi öncesinde de aktif olarak kullanılıyor.

Mobil uygulama ile satın alınmak istenen hayvanların küpe numaraları girilerek, detaylı bilgilere ulaşılabiliyor. Bu bilgiler içinde aşılama bilgileri de var. Bunun için Tarım Cebimde uygulamasında bulunan ‘Hayvansal Üretim’ menüsünden ‘Küpe Sorgulama’ kısmına girmek yeterli. Hayvanların yaşı, ırkı, türü ve sağlık bilgileri buradan görülebiliyor. Uygulama tüm mobil uygulama marketlerinde ücretsiz olarak sunuluyor.

ETİKETLER
Hayvancılık KKKA Kurban Bayramı Mobil Uygulama Tarım ve Orman Bakanlığı
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