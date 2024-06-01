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Yaşam
AA, İHA, DHA 01.06.2024 11:31

Gönüllerin muhtarı dolandırıldı, tepkisini yine şiirle anlattı

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kaybedince yakınlarına sitem ettiği şiirini sosyal medyadan paylaşmasıyla gündeme gelen muhtar adayı Aydın Battal, 7 koyununu dolandırıcılara kaptırdı. Parasını almayınca dolandırıldığını anlayan Battal, tepkisini yine şiirle verdi.

Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 300 haneli köyünden muhtar adayı oldu. 4 muhtar adayının yarıştığı seçimlerde Battal, 29 oy alarak son sırada yer aldı.

Battal, kendisine akrabalarının da oy vermediğini belirterek sitem dolu bir şiir yazıp, seslendirdi.

Battal'ın şiiri seslendirdiği video, sosyal medyada gündem oldu. Sitem dolu şiir günlerce konuşulurken, Aydın Battal TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı'nda rol aldı.

Gönüllerin muhtarı Gönül Dağı dizisinde
Gönüllerin muhtarı Gönül Dağı dizisinde

6 tane istediler, '1 tane de benden olsun' dedim

Dizi çekimleri sürerken, 23 Mayıs'ta Battal'ı arayan kimliği belirsiz kişiler bir hayır kurumu için adaklık koyun ihtiyacı olduğunu söyledi. Bunun üzerine köye gelen kişilere, Battal 7 koyun verdi. 

Gönüllerin muhtarı dolandırıldı, tepkisini yine şiirle anlattı

Parasını almayınca dolandırıldığını anlayan Aydın Battal, yaşadıklarını çektiği video ile anlattı:

"Geldiler kuzuları da görünce 6 tane istediler, '1 tane de benden olsun garibanlara' dedim. Perşembe günüydü beni aradıklarında, parayı da pazartesi günü vereceklerini söylediler. Bir öğrendim ki bunlar dolandırıcıymış."

Şiirle sitem etti: Oscar'lık tiyatro oynadılar bana

Eşiyle de dolandırıcılık olayından sonra arasının bozulduğunu söyleyen Battal; yazdığı şiirle dolandırıcılara sitem etti:

"Azrail kapını ansızın çalsın, hayatın ömrün yarıda kalsın. Allah kessin senin önünden beri. Çıkardım aklımı aklına koydum, hırsız haklı çıktı, şaşırdım durdum. Her şeyden çıkar oyunsuz, hiç bir günü olmaz yarınsız dünsüz. Allah kessin senin önünden beri. Ne okuması ne yazması, biliyormuş gibi ahkam kesmesi. Bundan beterini yaşatma bize, bir sürü fakir var ne diyeyim size, öyle göz yumarsan geçerler yüze. Allah kessin senin önünden beri. Oscar'lık tiyatro oynadılar bana, kırk yılın enkazı kaldı Aydın'a, öbür dünyada da gelme yanıma. Allah kessin senin önünden beri."

Öte yandan Battal'ın, İlçe Jandarma Komutanlığına şikayette bulunacağı öğrenildi.

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