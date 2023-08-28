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Yaşam
AA 28.08.2023 12:31

Ağrılı arıcılar tescilli geven balı hasadında

Ağrı'nın yüksek rakımlı bölgelerinde üretim yapan arıcılar, yörenin coğrafi işaretli "geven balı"nın hasadını sürdürüyor.

Ağrılı arıcılar tescilli geven balı hasadında
[Fotograf: AA]

Devlet desteğiyle son yıllarda arıcılığın yaygınlaştığı kentte, arıcıların, kaliteli bal üretmek için yaylardaki zorlu mesaileri devam ediyor.

İlkbahar aylarından bu yana yüksek rakımlı bölgelerde bulunan arıcılar, arıları uzaklaştırmak için duman çıkaran körük yardımıyla kovanlardaki petekleri çıkarıp büyük emek verdikleri tescilli "geven balı"nın sağımını gerçekleştiriyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kenan Engin de il merkezine bağlı Çakıroba köyünde yapılan bal hasadına katıldı, ardından Murat köyündeki bir arıcıyı ziyaret etti.

Kenan Engin, gazetecilere, Ağrı'nın, 1 milyon 800 bin dekar yaylası ve zengin bitki örtüsüyle arıcıları ağırladığını söyledi.

Ağrılı arıcılar tescilli geven balı hasadında

"Bu sene 28 bin kovanımız oldu"

Arıcıların faaliyetlerini takip edip ziyaret ettiklerini ifade eden Engin, şöyle konuştu:

"Arılar herhangi bir hastalık yaşamış mı diye yerinde kontrol ediyoruz. 2022 yılında toplamda 320 ton bal hasadı yapmıştık. Bu sene de bunun üzerinde hasat bekliyoruz. Geçen sene toplamda 27 bin kovana sahipken, bu sene 28 bin kovanımız oldu. Ağrı'da arıcılık ve bal üretimiyle ilgili hem farkındalık hem de arıcılarımızın üretim kapasitesi artıyor. Yaylalarımız, meralarımız ve bitki çeşitliğimiz buna çok müsait."

Engin, 3 yıl içerisinde kentteki yerli arıcıların kovan sayısını 50 bine ulaştırmayı hedeflediklerini anlattı.

Yöreye özgü geven balının geçen yıl coğrafi işaretle tescillendiğini anımsatan Engin, "Balımız, Türkiye'de marka değeri olan ve bilinen bir kalitededir. Ağrı'da geçen sene yaptığımız analizlerde üretilen balın özellikle prolin değerinin Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğunu ve ülkenin en kaliteli bal üreten illerden biri olduğumuzu bilimsel olarak da tespit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

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