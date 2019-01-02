Dinamit Tepe'de başlatılan yamaç paraşütü ile turistler, bölgenin eşsiz manzarasını kuş bakışı seyrediyor.

Beyaz cennet Pamukkale büyüleyici görselliği ile adrenalin tutkunlarını da cezbediyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale'de yamaç paraşütüne yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösteriyor.

Pamukkale'ye iki buçuk kilometre mesafedeki Dinamit Tepe'den ikili uçuş yapan turistler, beyaz travertenlerin eşsiz manzarasını havadan seyretme imkanı buluyor.

Pamukkale'nin 2019 hedefi

Uçuş Öğretmeni Mevlüt Hoyraz "Bölgede altı aylık periyotta 15 bin uçuş gerçekleştirildi. Burada yapılan uçuşları ticari açıdan değerlendirdiğimizde verimli ve seri uçuşlar ortaya çıkıyor. 2019 yılında 50 bin uçuş sayısına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Dernek Başkanı Murat Şen de şunları söyledi:

"Yamaç paraşütüne ve balon turlarına biz yerli misafirlerimizin de çok ilgi göstermesini bekliyoruz. Bu turlara da ilginin çoğalmasıyla beraber Pamukkale'de gün konaklama sayıları da artacak."

Pamukkale'de 4 mevsim, balon gezisi ve yamaç paraşütü yapılabiliyor.

Son bir yılda pilot sayısı 4'ten 41'e, yer personel sayısı da 12'den 35'e yükseldi.

Kaynak: TRT Haber