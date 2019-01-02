Darıca Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerinden, ücretli plastik poşet kararına tam destek geldi.
Büyüklere bez torba hediye eden minikler, çevrenin korunması için "plastikten uzak durun" mesajı verdi.
İlkokul öğrencileri, kimyasalların canlılara verdiği zarara dikkat çekerek hazırladıkları broşürleri dağıttı.
Başta bez torba olmak üzere "doğal ürünleri kullanın" vurgusu yapıldı.
Darıcalılar, minik yüreklerin duyarlı tavrına ilgisiz kalmadı. Hediye edilen bez torbalar alışverişlerde kullanıldı.
Haber - Kamera: Ümit Ülker