Adını 4.Murat'tan alan Muradiye Şelalesi ve çevresi yenileniyor

Osmanlı Padişahı 4. Murat'tan adını alan ve sahip olduğu doğal güzelliklerle her mevsim ziyaretçilere görsel şölen sunan Van'ın önemli turistik değeri Muradiye Şelalesi, Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilecek projeyle ziyaretçilerin hizmetine sunulacak.

Kent merkezine 80 kilometre uzaklıktaki Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi, 20 metre yükseklikten akan suyuyla yaz ve kış aylarında fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez mekanları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin önemli güzelliklerinden biri olan şelale, ilkbahar mevsiminde rengarenk çiçekleriyle yüzünü gösterirken, kış aylarında Pamukkale travertenlerini andıran buzdan kristalleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

"50 metre uzunlukta asma köprü"

Çay üzerindeki yaklaşık 50 metre uzunluktaki asma köprüyle seyrine doyumsuz görüntü oluşturan şelalenin turizme istenilen düzeyde hizmet verememesi üzerine, görevlendirme yapılan Muradiye Belediyesi çalışma başlattı.

Hazırlanan proje kapsamında şelalenin karşısındaki metruk yapılar yıkılarak, yerine içerisinde yürüyüş yolları, aydınlatmalar, peyzaj, spor ve oyun alanları, restoran, tiyatro gösterisi için amfi, kamp alanları ve yöresel ürün satış noktasının yer alacağı bir merkez inşa ediliyor.

"4,5 milyon lira harcanacak"

75 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek ve yaklaşık 4,5 milyon lira kaynak harcanarak hizmete sunulacak projenin, kentteki turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, "Van" denildiğinde akla gelen birkaç değerden birinin Muradiye Şelalesi olduğunu, kendi kaynaklarıyla Muradiye Şelalesi Projesi'ni hayata geçirip, ekim ayının ilk haftasında da tamamlanacağını belirtti.

Yücel, projenin içeriğinde tam donanımlı bir tesis olduğunu belirterek, "Projemizi Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun onayıyla gerçekleştirdik. Bu anlamda doğayla da çok uyumlu bir proje. Var olan ağaçlara hiçbir şekilde dokunmayacağız. Turistlerin gelip gece konaklayacağı kamp alanı yapıyoruz. Saymakla bitiremeyeceğimiz birçok etkinlik bu projenin içerisinde yer alıyor. Halkımız memnuniyetlerini belirtiyor. İnşallah proje bittiğinde bu memnuniyetleri daha da artacak" dedi.

"İnci kefalinin üreme alanı"

Önceden buranın katma değerinin olmadığından bahseden Yücel şunları konuştu:

"Gelen ziyaretçiler sadece üç dakika fotoğraf çekip gidiyordu. Çünkü burada yapacakları başka bir şey yoktu. Artık burayı ilçemize katma değeri yüksek bir yer haline getiriyoruz. Gelen ziyaretçilerin bir gününü harcayabileceği tesislerin olduğu bir alan inşa ediyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin her yerinden ziyaretçi bekliyoruz. Geldiklerinde kalabilecekleri ve güzel zaman geçirebilecekleri bir alan oluşturuyoruz."

Şelalenin üzerinde bulunduğu Bendimahi Çayı'nın aynı zamanda inci kefalinin göç güzergahında olduğunu belirten Yücel, bunun bir avantaj sağladığını söyledi.

Bu çayın inci kefalinin üreme alanı olduğunu anlatan Yücel, "Her yıl haziran ayında balıklarımız Van'dan gelerek suyun tersine yüzerek kilometrelerce nehirde ilerliyor. Bu da görsel bir şölen oluşturuyor. İnci kefalinin de göç yolculuğunun burada olması şelaleye ilgiyi artıracaktır. Projenin tamamlanmasıyla gelen turist sayısının iki katına çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: AA