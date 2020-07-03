İlçede genellikle havanın kararmasıyla ormanlardan çıkarak özellikle İnönü Mahallesi'ne gelen ve aralarında yavruları olan anne ile yavru ayıların da olduğu bozayılar, çöp konteynerlerini tek tek devirerek içindeki atıklarla beslenmeye çalışıyor.

Devirdikleri çöp konteynerlerindeki atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, tekrar ormana dönüyor.

[Fotoğraf: AA]

Genellikle akşamları mahalledeki cadde ve sokaklarda dolaşan ayılar, zaman zaman vatandaşla da karşılaşabiliyor.

Mahalle içinde ayıları gören vatandaşlar ise polis merkezini arayarak mahalleden çıkarılmaları için yardım istiyor.

[Fotoğraf: AA]

Yöre sakinlerinin izlediği ayılar, çöp konteynerinde karnını doyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.