73 yaşında çift ana dalda yüksek lisans yapıyor

Çankaya'da yaşayan 2 çocuk annesi, bir torun sahibi 73 yaşındaki Sarıkaya, liseyi bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde teknik ressam olarak çalışmaya başladı.

Çalıştığı dönem bir yandan da özel üniversitede mimarlık okuyan Sarıkaya, çeşitli nedenlerle öğrenimine devam edemedi.

Üniversiteden mezun olma arzusu içinde ukde kalan Sarıkaya, öğrenci affından yararlanarak 64 yaşında Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdi.

Ankara Üniversitesinde Gazetecilik ve Afet Risk Yönetimi bölümlerinde çift ana dal yüksek lisans yapan Sarıkaya, okulu bitirip akademisyen olmak istiyor.

[Fotoğraf: AA]

"64 yaşında Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdim"

Sarıkaya, dönemin şartlarından dolayı eğitimini yarıda bıraktığını, hayalinin mimarlık okumak olduğunu belirterek, "Mimar olmak benim için hep unutulmayacak bir hevesti. Ancak evlendim, çocuklarım oldu, üniversiteye bir türlü devam edemedim. 4 af çıktı, hepsinden yararlanmak istedim ama bir türlü denk gelmedi." diye konuştu.

En son 2010'da çıkan öğrenci affıyla tekrar üniversiteye dönmek istediğini ancak bu kez de eski eşinin kendisine engel olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Okuma aşkı beni öldürmedi. Ne yapıp edip bütün engellere rağmen okula yazıldım. 2015'te, 64 yaşında Gazi Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdim. Bilgisayar destekli çizimlerin yapılabildiği programı bilmeme rağmen el çizimiyle mezun oldum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarım, 'Anne yeter artık' diyorlar"

Sarıkaya, bu sene Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tezsiz yüksek lisans yapmaya başladığını, üniversitenin tanıdığı ikinci hakla Afet Risk Yönetimi anabilim dalında da yüksek lisans öğrencisi olduğunu söyledi.

Üniversite hayatına ilişkin Sarıkaya şunları anlattı:

"Çocuklarım, 'Anne yeter artık' diyorlar ama onlara okumanın yaşının olmadığını söylüyorum. Üniversitede gençlere örnek olduğumu biliyorum. Sınıftaki arkadaşlarımla yaş farkını gözetmiyorum. Arkadaşlarıma, 'Bana teyze demeyin, ben sizin sınıf arkadaşınızım' diyorum. O kadar yaş farkı olmasına rağmen hepsi ismimle hitap ediyor. Okuduğum bölümleri bitirip, hatta tezsiz yüksek lisansımı tezliye çevirip, akademisyen olarak hayatıma devam etmek istiyorum."