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Yaşam
TRT Haber 05.09.2024 13:38

60 yaş üstü vatandaşlar Yadigar Kahvesi'nde sosyalleşiyor

Fatih Belediyesi’nin projesi olan Yadigar Kahvesi, 60 yaş üzeri vatandaşlara sunduğu zengin etkinlik programlarıyla misafirlerinin sosyal hayata katılımı artırıyor.

Serhan Sevin
Serhan Sevin
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Fatih Belediyesi, 60 yaş üstü Fatihli vatandaşlar için hayata geçirdiği “Yadigar Kahvesi” projesi ile büyük beğeni topluyor.

Birçok etkinlik ve atölye imkanına sahip olan proje kapsamında kitap okuma, müzik, gezi, oyun ve el işi kulübü ikinci baharındaki birçok kişiyi bir araya getiriyor. 

Haftanın 6 günü açık olan Yadigar Kahvesi, 60 yaş üstü vatandaşların özellikle pandemi sonrası sosyalleşmelerine olanak sağlıyor.

Yadigar Kahvesi’nin kapalı olduğu pazartesi günü ise tesis sakinleri tarafından en sevilmeyen gün ilan edilmiş durumda...

60 yaş üstü vatandaşlar Yadigar Kahvesi'nde sosyalleşiyor

Her türlü imkan sağlanıyor

Yadigar Kahvesi Sorumlusu Mustafa Karaoğlu, 11.00 ile 19.00 saatleri arasında açık olduklarını belirtirken, aynı zamanda çay, kahve ve çorba ikramı ile misafirlerine hizmet verdiklerini söylüyor.

Açılıştan bu yana yoğun ilgiyle karşılaştıklarının altını çizen Karaoğlu, 2 bin 500’e yakın kayıtlı üyelerinin olduğunu belirtiyor.

“Doktor ve diyetisyen hizmetini de kendilerine getiriyoruz. Birçok imkanı sağlayabildiğimiz için vatandaşlarımız dışarıda vakit geçirmek yerine burada olmayı tercih ediyorlar.”

60 yaş üstü vatandaşlar Yadigar Kahvesi'nde sosyalleşiyor

İkinci baharlarını yaşıyorlar

Yadigar Kahvesi’nin müdavimlerinden Nejla Barış, Yadigar Kahvesi'nin kendileri için güzel bir olanak olduğunu şu sözlerle anlatıyor:

“Sosyal aktivitelerimiz, yarışmalarımız, eğlencelerimiz oluyor. Birbirimizle paylaşıyoruz. Evimize de yalnızlığımızı dağıtıp mutlu bir şekilde gitmiş oluyoruz.”

Cemali Başeğri de özellikle kendisi gibi emekliler için Yadigar Kahvesi’nin çok önemli bir yer olduğunu vurguluyor:

“Çok iyi bir arkadaş ortamı var. Buradaki insanlar ikinci baharlarını yaşıyor diyebilirim. Her etkinlik çok hoşumuza gidiyor.”

Cihan Karaahmetoğlu
Cihan Karaahmetoğlu
Kurgu
ETİKETLER
Emekli
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