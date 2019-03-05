68 yaşındaki Mehmet Nazlı, Antalya'nın Serik ilçesinde yaşıyor.

Onu, keman ile babası tanıştırdı. Nazlı, kemanla 9 yaşında eline aldığı kemanı bir daha hiç bırakmadı. Onun için keman her şey demek...

"Kemana verdiğim sevgiyi hiçbir şeye vermedim. Bu benim hayat arkadaşım, yol arkadaşım, her şeyim. Yatarken yatağımın yanına koyarım."

11 yıl önce yürüme sorunu başladı, sonra da görme... Ancak hayata asla küsmedi.

Keman nağmeleri ve yakın arkadaşı Mehmet Akın ona destek oldu.

Mehmet Nazlı'nın keman çalma tarzı ise biraz farklı. Nazlı'nın keman resitali, sadece kendisini değil, bahçede çalışanları da hayata bağlıyor.

Haber: Onur Altan

Kamera: Kadir Kurucan, Ahmet Gümüş

Kurgu: İbrahim Güneştekin