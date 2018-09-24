450 kilogramlık bal kabağı görenleri şaşırtıyor

Sakarya Akyazı Ormanköy’de asıl işi kuyumculuk olan Fadıl Uzak, Adapazarı’nın kabak memleketi olduğunu göstermek için ABD'den getirttiği kabak tohumlarını tarlasında öğrendiği metotlarla yetiştirmeye başladı.

Güvercin gübresi takviyesi ile büyüyen kabaklar 450 kiloya ulaştı.

Yetiştirdiği kabakla Avrupa rekorunu kırmak isteyen Uzak, hedefinin Amerika’daki 900 kilogram olan kabağı geçmek olduğunu söyledi.

"ABD'nin de rekorunu kıracağım"

Kabakların bu seviyeye gelmesi için internetten bilgi aldığını belirten Fadıl Uzak, şunları anlattı:

"Bundan birkaç yıl önce okuduğum haberde, Amerikalı vatandaş 800-900 kilogram civarında kabak yetiştirmiş. Daha sonra heves ettim, o yetiştirdiyse ben de yetiştiririm dedim ve oradan çekirdek getirttirdim. Çekirdekleri ekerek kabağı büyüttüğüm ilk sene fazla başarılı olamadım. 2. sene ise 515 kilogram civarında çıktı. Geçen sene az ektim, bu sene tekrar çekirdek getirttim ve şu anda 450 kilogram kadar oldu ama bütün hedefim o Amerikalıyı geçmek. O, 800 - 900 kilogram yetiştirebiliyorsa ben neden yetiştirmeyeyim dedim. Önümüzdeki sene inşallah daha iyi irtibat kuracağım ve oradan bilgi alacağım. Tabii zaten irtibat halindeyiz, bize tarif ediyor ama bir püf noktası var ki onu söylemiyor sanırım.

Ben iddialıyım, 800 kilogram hedefine ulaşacağım. Avrupa rekorunu kırdım şu anda. Avrupa’da benden büyük kabak yetiştiren yok. Ama maalesef Amerika’da ki vatandaşın yetiştirdiği boyuta ulaşamadım. Eninde sonunda 800 kilogram kabağı yetiştireceğim inşallah. Büyüttüğüm kabak vatandaşlar tarafından ilgi görüyor. Devamlı tarlaya gelip fotoğraflar çekiyorlar. Haberlerde okuyarak gören vatandaşlar beni arıyor ve çekirdekten istiyorlar. Bende çekirdeği isteyen vatandaşlara gönderdim. Ama daha şimdiye kadar 150 kilogramdan fazla yetiştiren olmadı. Hedefim, Guinness Dünya Rekorları kitabına girmek. Şimdiye kadar Avrupa rekorunu kırdım ve Amerika’nın da rekorunu kıracağım inşallah."

Kaynak: İHA