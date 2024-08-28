36 yıldır ekmeğini denizden çıkarıyor

O, ekmeğini denizden çıkarıyor...

Denize olan sevdası, kaptan eşiyle tanıştığı yıl başladı. Tekneyle ilk kez 16 yaşında açıldı. Gülhanım Kalafat, Türkiye'deki kadın balıkçılardan sadece biri...

2 yıl önce eşiyle balık avına çıktı. Birlikte açıldıkları son av olduğunu bilemezdi. Zira döndüğünde eşi kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Gülhanım acısını içine attı. Öyle ki, 52 yaşına geldiğinde bile çok sevdiği mesleğini bırakmadı.

"Bu tekne bizi kenetledi"

Gülhanım Kalafat, tam 36 yıldır balıkçılık yapıyor. O, bir deniz aşığı. Yıllarca eşiyle birlikte çıktı balık tutmaya. Eşini kaybettikten sonra da bu sevdasından asla vazgeçmedi. Ailesiyle birlikte büyük emekler vererek yaptıkları tekneyle hala balığa çıkıyor.

Kalafat, "Onunla balıkçılık yapmak, Boğaz’da balıkçılık yapmak bambaşka bir duyguydu. Ama ölümle savaş olmuyor, olmuyor. Neden? Tekrar çocuklarıma hayat vermek istedim. Bu tekne bizi kenetledi. Bizim yüzer evimiz olmasa biz bu hayata tutunamazdık" sözleriyle anlattı duygularını.

Kalafat ailesinin çocukları da denizciliğe gönül verdi. 4 evlat da babaları gibi kaptanlığı tercih etti.

Kalafat, aile teknesiyle beraber çalışmanın gurur verici olduğunu söyleyerek, "Ben ağlarında yardımcı oluyorum. İşte ne bileyim, iğnelerini dolduruyorum. Yeri geliyor, burada onlara kasalarda yardım ediyorum" dedi.

Denizlerdeki anılarını kağıda döktü

Gülhanım Kalafat, anılarını da kağıda döktü. Denizde geçen yıllarını, balıkçılığı anlattı.

"Kitaba da eşimin adını verdim. 'Bıyık Kaptan' lakabıydı. Bıyık Kaptan koyduk. Denizde hep geçti hayatımız. Bunu kitabı okuyarak gerçekten güzelliğini göreceksiniz. İyi ki yazmışım."

Kadın balıkçıların sayısı artıyor

İstanbul Poyrazköy'de, kadın balıkçıların bayrağını Gülhanım Kalafat taşıyor. Denizciliğe gönül vermiş binlerce kadın da, kurdukları dernekle tek çatı altında toplandı.

Kadın Balıkçılar Derneği Sevinç Üsküplü, "Bugüne büyük bir gönüllü ordusuyla geldik. Hopa'dan Samandağ'a kadar çok fazla kadın balıkçıyla omuz omuzayız" dedi.

Kalafat da kadın balıkçı olmanın çok güzel bir şey olduğunu vurguladı, kadınları denize davet etti.

Kamera: Mutlu Bozkurt

Kurgu: Ufuk Özenateş