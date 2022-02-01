Birçok deseniyle yıllardır anneden kızlara geçen kilim geleneği, Başaran ve Bolağaç köylerinde açılan kurslarla bölgede varlığını koruyor.

Farklı renk ve desenlerle yapılan kilimlerin tamamlanması bir ayı buluyor. İlmek ilmek işlenen kilimler kış aylarında kar kalınlığının bir metreyi bulduğu köylerde zor şartlar altında yapılmaya çalışılıyor.

Evlerinde ya da kurslarda çocuklarıyla beraber günlerce, hatta aylarca kilim dokuyan kadınlar ev ekonomisine de katkı sağlıyor.

“Kültürümüzü, tarihimizi yaşamak, yaşatmak istiyoruz”

Kurs hocası Aslıhan Üce, 17 öğrencisiyle tek gözlü odada soba eşliğinde aylardır kilim dokuduklarını söyledi. Üce, yörede daimî bir atölye açılmasının yöre halkına da katkı sağlayacağını vurguladı.

Büyüklerinden öğrendiği kilim dokuma geleneğini 20 yıldır sürdürdüğüne değinen Üce, Jirki kiliminin dokumasının zorluklarını anlattı:

“Dokuması 1 ayı bulan Jirki kilimi çok emek istiyor. Jirki kilimini bu bölgede yaşatmak istiyoruz. Valiliğimizden destek bekliyoruz. Beytüşşebap kaymakamımız sağ olsun bizden kilimleri alıyor ama biz, daha çok üretip, daha çok satmak istiyoruz. Bir atölye açılırsa herkes rahatlıkla gelebilir. Buradaki gençler olanaklar yettiğince çalışmaya hazırlar.”

Kursiyer Azime Temel, 3 ayda bu işi öğrendiğine değindi.

Hem çok zorlu ama bir o kadarda güzel bir iş olduğuna işaret eden Temel, “Çocuklarımızla beraber buraya geliyoruz. Yapacağımız bir iş olmadığı için kültürümüzü, tarihimizi yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Birçok kilim yaptık. Büyük bir atölye yapılırsa çevre köylerden de gelen olur. Hem para kazanır hem de bu kilimlerimizin desenlerinin unutulmasını önlemiş oluruz” dedi.