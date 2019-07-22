Ordu'nun Perşembe ilçesinin Hamidiye Mahallesi'nde yaşayan ve Meslek Eğitim Merkezinde öğretmenlik yapan Sinan Ağar, bir süre önce oğlunun da yardımlarıyla Romanya'dan 2 yavrusu ile birlikte "Alman dev tavşanı" olarak bilinen erkek tavşan getirdi.

Ağar, tavşan için evinin alt katındaki bir odaya özel yer yaptı. Burada hayvanı beslemeye başlayan Ağar, 1 yaşında olan ve 12 kilogram ağırlındaki tavşana gözü gibi bakıyor.

Sinan Ağar, Alman dev tavşanı olarak bilinen hayvanı oğlunun da destekleriyle yurt dışından getirdiğini söyledi.

1 yaşındaki tavşanın şu an 12 kilogram civarında olduğunu anlatan Ağar, bölgede ilk defa görülen tavşana ilginin ise hayli fazla olduğunu dile getirdi.

Ağar, tavşanı gören ilçe sakinlerinin çok şaşırdığını ve birlikte fotoğraf çekildiğini ifade ederek, "Şimdiye kadar bu kadar büyük tavşan görmeyen vatandaşlar çok şaşırıyor. Tavşana ilgi çok fazla. Özel olarak bu hayvanı görmeye gelenler oluyor. Hayvanın meraklı sayısı her geçen gün artıyor. Tavşan ilçede adeta ilgi odağı oldu" dedi.

Tavşanının bakımının çok zor olduğunu belirten Ağar, hayvanı havuç, lahana ve kuru otla beslediğini, hayvanın düzenli şekilde aşı ve veteriner kontrolünün de yapıldığını vurguladı.

Ağar, tavşanın 2 yaşına geldiğinde ağırlığının 15 kilograma kadar ulaşacağını aktardı.

İlçe sakinlerinden Arif Kalafat ise, ilk defa böyle bir tavşan gördüğünü söyleyerek, "İlk gördüğümde çok şaşırdım. Normal tavşanlara göre büyüklüğü 3-4 kat fazla" diye konuştu.

Kaynak: AA