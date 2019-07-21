Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, "18. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali" yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesinin düzenlediği festivalin ikinci gününde, bazı yöresel sanatçılar konser verdi.

Yağış ve yoğun sis altındaki konserde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun her ilçesinde festivaller düzenlendiğini söyledi.

Ordu'nun bütün ilçelerinin kendine has geleneksel festivalleri olduğunu ve bunun o yöreye, o bölgeye önemli ekonomik kazanımlar sağladığını belirten Tezcan, şöyle devam etti:

"Ordu olarak biz artık festivaller şehri olduk. Büyükşehir belediyesi olarak bütün festivallerin yanında ve içindeyiz. Daha iyi olması için de gayret ediyoruz. İstiyoruz ki bu festivaller tanıtım, turizm, kültür, sosyalleşmeye katkıda bulunsun. O yörenin ivmesini yukarı kaldırsın. Ekonomisine ve ticarete canlılık getirsin. Bu tür etkinlikleri böyle görmek lazım. Yörenin ekonomisini ve ticaretini güçlendirecek şekilde dizayn etmek lazım."

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya da festivalin birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdiğinin altını çizerek, "Ordu Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz bu festivalimiz birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesi açısından son derece önemli. Bu soğuk ve yağışlı havada burada olmanız, yanımızda olmanız bizleri fazlasıyla memnun etti. Festivalimize katkılarını esirgemeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmalarının ardından, ilk gün yapılan en güzel buzağı, en güzel kuzu ve en kaliteli peynir, en güzel çilek, en güzel el emeği ürünler yarışmalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından hediye takdim edildi.

Kaynak: AA