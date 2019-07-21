Avrupa'da yaşayan Türkler, yaz aylarıyla birlikte memleketlerine gelmeye başladı. Temmuz ayı başından bu yana Edirne'deki sınır kapılarını kullanarak Türkiye'ye gelen gurbetçi sayısı 625 bin kişi oldu. Gelişlerin gelecek ayın ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere Edirne'nin yöresel lezzetleri ikram edildi.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar ile Dernek Yönetim Kurulu Üyesi şekerlemeci Arif Meriç, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilere tava ciğer ile yöresel tatlılar ikram etti, hayırlı yolculuklar diledi.

İkramda bulunan esnafa Edirneli bir müzisyen de eşlik ederek kemanla "Türkiyem" türküsünü çaldı. Gurbetçi vatandaşlar şarkıya hem eşlik etti hem de duygulandı.

"Vatana kavuşma sevinçlerine ortak olduk"

Dernek Başkanı Dinar, binlerce gurbetçinin baba ocağına geldiğini, gurbetçilerin sevinçlerine ortak olduklarını söyledi. Dinar, "Onların vatana kavuşma sevincine ortak olduk. Onlara Edirne'nin yöresel lezzetlerini ikram ediyoruz. Evinize hoş geldiniz" dedi.

Şekerlemeci Arif Meriç de yolcuların duasının makbul olduğunu, bu nedenle gurbetçi vatandaşları en iyi şekilde karşılamak istediklerini belirtti.

Gurbetçi vatandaşlara 41 baharatlı lavantalı helva yaptığını anlatan Meriç, "Onlara güç versin, baba ocaklarına güçlü, sağlıklı bir şekilde gitsinler" ifadelerini kullandı.

"Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim"

Almanya'dan gelen Meral Serin ise, Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vatan sevgisinin anlatılamaz bir duygu olduğunu vurgulayan Serin, "Ne olur ülkemizin kıymetini bilelim. Ülkemiz çok güzel. Bugün ki esnafımızın tatlı ve ciğer ikramını da muhteşem buldum. Onlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: AA