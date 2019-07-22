Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan kanyondaki cam terası ziyaret eden tatilcilerin çoğu, yüksekliği nedeniyle terasa çıkarken tedirginlik yaşıyor.

Yaklaşık 450 metre yüksekteki cam terasta kanyonun 7 kilometrelik bölümüyle Devrekani Çayı'nı izlemek mümkün oluyor.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken cam terastan manzarayı izleyenlerden Ersin Bütün, İstanbul'dan geldiğini, cam terasa ilk defa çıktığını söyledi. Bütün, "Manzara çok güzel, herkesin gelmesini tavsiye ederim." dedi.

Mehmet Bütün ise cam terasa çıkarken biraz korktuğunu ancak manzaranın çok güzel olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA