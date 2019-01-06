Henüz 22 yaşındayken köyüne muhtar olan Hafız Hüseyin Avni Işık, uzun yıllar Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak hizmet verdi.

Hüseyin Avni Işık, namıdiğer Hafız Hasan Hoca, 112 yaşında hayata veda etti.

Sakarya'nın Erenler İlçesi Büyükesence Camii'nde tören düzenlendi. Emekli imamın naaşı, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Kurtuluş Savaşı'nın son tanıklarındandı

Binlerce hafız ve imam yetiştirdi. Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda Latin harflerini ilk öğrenenlerdendi.

Sakarya, düşman tarafından işgal edildiğinde, Hüseyin Avni Işık 15 yaşındaydı.

O dönemde yaşananları, kasım ayındaki röportajında TRT'ye anlatmıştı.

Hafız Hasan, Türk ordusunun zafere koşuşunun da yakın şahitlerindendi. 1982 yılında imamlıktan emekli oldu.

100 yaşına kadar çeşitli camilerde Kur'an Kursu öğretmenliği yapmaya devam etti.

Haber - Kamera: Mehmet Karakaş