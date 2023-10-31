112 Acil'den bayrak isteyen engelli yaşlı kadına polisten sürpriz

Kentte yaşayan engelli yaşlı bir kadın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak polisle görüşmek istediğini söyledi.

Kadın polis memuru ile konuşan yaşlı kadın, "Bana bayrak getirin, ne olur. Ben engelliyim, dışarı çıkamıyorum. Bayrağı çok seviyorum, ne olur bana bayrak getirin. Benim iki tane bayrağım var, eskidi. Eve asacağım, içeriye bana bayrak getirin ne olur" diye konuştu.

Polis memuru, "Tabii ki hanımefendi, memnuniyetle getiririz. Ekiplerimize hemen bilgi veriyorum" diyerek talebi aldı. Bunun üzerine, yaşlı kadının evine giden polisler Türk bayrağını teslim etti.

Türk bayrağını alan kadın gözyaşlarını tutamadı

Türk bayrağını öperek teslim alan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı. Kadın, talebini yerine getiren ekiplere teşekkür etti.

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaşlı kadının arama kaydını ve bayrağın ulaştırıldığı görüntüyü paylaştı.

Vali Aydoğdu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Burası Can Erzincan. Emniyet mensuplarımız, Cumhuriyet’in 100. yılında engelli olan Suzan teyzemizin 112 Çağrı Merkezinden bayrak talebini anında yerine getirdi. Bu samimi isteğini emniyete ilettiğinde, emniyet müdürlüğünden bir polisimiz hızla Suzan teyzemizin yanıbaşında oldu. Bayrak, bir ülkenin sadece sembolü değil, onunla atan milyonlarca kalbin yansımasıdır. Suzan teyzemizin bu talebi, Cumhuriyet'in bize kazandırdığı değerleri, birlik ve beraberlik ruhunu, en saf haliyle gözler önüne seriyor. Çünkü bayrak sadece gökte değil, gönüllerde de dalgalanır."