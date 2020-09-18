Mehmet Niyazi Metin, 10 Mart 1909 tarihinde dünyaya geldi. Ordu Mesudiye'de yaşayan Mehmet dede, 111 yılı geride bıraktı.

Tarihe tanıklık eden Mehmet Niyazi Metin, Osmanlı'nın son dönemini gördü. Aynı zamanda 12 çocuk sahibi. 126 torunu olan asırlık çınar, torunlarının torunlarını da gördü.

Mehmet dedenin oğlu, ona bir sürpriz yaptı ve evinin girişine "1909 yaşıyor" yazısını astırdı.

Mehmet dede, bir asrı aşkın hayatı boyunca hiç hasta olmadı.

"Şükür olsun hiçbir hastalık görmedim. Hiç hasta olup da yatmadım. Tabii insanoğlu olur, başı ağrır, dişi ağrır, bir şey olur, olur. Mesela gözümün biri görmüyor."

Beslenmesine de özen gösteren Mehmet dede, zamanının çoğunu ibadetle geçiriyor.

Haber: Selim Gürcan Becioğlu

Kamera: Kenan Burhan