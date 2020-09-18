Torunları çok ısrar edince onları kıramadı, yamaç paraşütüyle ikili atlayış için Fethiye Babadağ'ın zirvesine çıktı.

100 yaşındaki Düriye Çakar, atlayış öncesi rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Hazırlıkların ardından Düriye Çakar, yamaç paraşütü pilotu eşliğinde gökyüzünde süzülmeye başladı.

Düriye nine, gökyüzünde pilotla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

1700 metre irtifadan başlayan yolculuk, Ölüdeniz sahilinde son buldu.