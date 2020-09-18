Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
100 yaşında yamaç paraşütüyle atladı
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ zirvesinden yamaç paraşütüyle atlayış yapan 100 yaşındaki Düriye Çakar'ın metrelerce yükseklikteki rahatlığı ve mutluluğu görülmeye değerdi.
Torunları çok ısrar edince onları kıramadı, yamaç paraşütüyle ikili atlayış için Fethiye Babadağ'ın zirvesine çıktı.
100 yaşındaki Düriye Çakar, atlayış öncesi rahat tavırlarıyla dikkat çekti.
Hazırlıkların ardından Düriye Çakar, yamaç paraşütü pilotu eşliğinde gökyüzünde süzülmeye başladı.
Düriye nine, gökyüzünde pilotla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
1700 metre irtifadan başlayan yolculuk, Ölüdeniz sahilinde son buldu.
Etiketler: Yamaç paraşütü Muğla FethiyeSon Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 13:52
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