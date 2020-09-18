Haber Giriş: Kaynak: AA
En hızlı güvercinin sahibi "altın kemer"le ödüllendirildi
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Kırkpınar Arena Posta Güvercinleri Final Yarışması'nda güvercini birinci olan yetiştirici Yunus Taşçı altın kemer ve birincilik kupasının sahibi oldu.
Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen organizasyona, Türkiye ve Bulgaristan'dan gelen yarışmacılara ait 1172 güvercin katıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinden bırakılan güvercinler, 500 kilometrelik yol kat etti. Söz konusu mesafeyi 7 saat 20 dakikada tamamlayan Manisa'dan Yunuş Taşçı'nın güvercini birinci oldu.
[Fotoğraf: AA]
Yarışmada, Bursa'dan Özkan Eymen'in güvercini ikinci, İstanbul'dan Ahmet Çavdar'ın güvercini ise üçüncü oldu.
Güvercini birinci gelen Taşçı'ya altın kemer ve kupa verildi.
[Fotoğraf: AA]
İlk 30'a giren güvercinlerin sahiplerine de kupa ve para ödülü verildi.
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