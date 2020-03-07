Edirne’den Yunanistan’a geçmek isteyen binlerce sığınmacıdan birisi de 11 yaşındaki Esma Muhammedi ve ailesi.

Avrupa’ya gitmek istediğini söyleyen Esma, kendi vatanında savaş yaşadığı için Türkiye’ye geldiğini ifade ederek, “Ben savaşın içinde büyüdüm. Orada bomba atılıyor, insanların çocukların önünde kafaları kesiliyordu" dedi.

"Yunan askerleri gaz bombası atıyor"

Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik şiddeti karşısında üzüldüğünü söyleyen Esma, "Yunan askerleri gaz bombası atıyorlar. Bilmiyorum, onlar çok kötü davranıyorlar. Onların vicdanı yok, onlar da biraz acısın. Biz de insanız. Biz de çocuğuz, onların da çocuğu var" sözleriyle sınırdaki yaşanan durumu anlattı.

[Fotoğraf: DHA]

"Ders çalışmayı özledim"

Büyüdüğünde avukat olmak istediğini söyleyen küçük Esma, Afganistan'daki savaştan kurtulmak için Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Türkiye kötü bir yer, kötü bir ülke değil. Biz savaştan kurtulmak için geldik buraya." dedi.

İnsanların haklarını korumak istediğini söyleyen küçük Esma, "Burada bir sürü çocuk var. Bazıları ölüyor, bazıları da hastalanıyor. Ben onların hakkını korumak istiyorum. Biz de insanız, bizim de hakkımız var. Ben okumayı özledim. Ders çalışmayı özledim" dedi.