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Türkiye
TRT Haber, AA 01.12.2023 00:02

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başlıyor

Ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu bugün başlayacak.

Zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında, 1 Aralık-1 Nisan döneminde, tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunuyor.

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmamasına karşın kış lastiğinin kullanılması öneriliyor.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere 2023 yılı için 2 bin 568 lira ceza uygulanacak.

Kış lastiği taktırmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2023 itibarıyla güncellenecek.

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