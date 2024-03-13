Zorla alıkoyulan kadın konum atarak kurtuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat'ta Nişanca Mahallesi'ndeki evde bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Adreste alıkonulduğu belirlenen D.A.'yı sağlıklı şekilde koruma altına alan ekipler, evde bulunan şüpheli A.R.G'yi de yakaladı.

Kardeşine konum attı

Ekiplerin incelemesinde, A.R.G'ye 20 bin lira borcu olduğu ileri sürülen kadının görüşmek için şüphelinin evine gittiği ancak anlaşamadıkları belirlendi.

Bunun üzerine şüphelinin alıkoyduğu mağdur kadın "Borcu çevremden bulayım" diyerek kardeşini aradı.

Kardeşine durumu anlatan ve konum atan kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Evde yapılan aramada, 6 parça halinde 2 kilo 957 gram narkotik madde, 10 uyuşturucu hap, 8 sentetik ecza, hassas terazi, narkotik madde ticaretinden elde edildiği sanılan 14 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandı.