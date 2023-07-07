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Türkiye
AA 07.07.2023 14:59

Zonguldak'ta şap hastalığı görüldü: 136 köy karantinada

Zonguldak'ta 7 köyde büyükbaşları etkileyen şap hastalığı tespit edildi. 3 ilçe ve bazıları kent merkezinde olan 136 köy karantina altına alınırken, bölgede hayvan hareketliliği yasaklandı.

Zonguldak'ta şap hastalığı görüldü: 136 köy karantinada
[Fotograf: DHA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbarlar sonrası Ereğli, Devrek ve Gökçebey ilçelerindeki 7 köyde şap hastalığı tespit etti. İncelemede, bölgede görülen hastalığı Afrika'dan gelen 'SAT-2 serotipi' olduğu belirlendi.

Zonguldak merkeze bağlı bazı köyler, Ereğli ilçesinin tüm köyleri, Devrek ve Gökçebey'deki bazı köylerde karantina başlatıldı.

Zonguldak'ta şap hastalığı görüldü: 136 köy karantinada

Karantinadaki 136 köyde, hayvan giriş-çıkışı yasaklandı; ekipler aşılama çalışmaları için hareket geçti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün görevlendirdiği veteriner hekimler de köy köy gezip, hayvan sahiplerine uyarılarda bulundu. Hayvanların doğaya salınmasının yasak olduğunu belirten veterinerler, yeni doğan buzağıları da küpeleyip, aşıladı.

Bölgede çalışmalar sürerken, karantina sayısının artmasından endişe ediliyor.

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