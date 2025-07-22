Açık 32.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.07.2025 13:45

Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu

Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait ocağın eksi 630 kodunda meydana gelen göçük nedeniyle gaz açığa çıktı. Söz konusu alanda çalışan işçiler E.Ö, S.A, E.M, C.A. ve M.A. gaz maskelerini takarak kuyu başına çıktı.

Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, ikisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, tedbir amacıyla ocak boşaltıldı, TTK tahlisiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

TTK ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri de müessese müdürlüğüne geldi.

Öte yandan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Durumları iyi, tedavileri devam ediyor"

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, olayın 5 işçinin çalıştığı eksi 630 kodu 1. ayakta meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler. Ustabaşı 'hemen boşaltın' diye talimat vermiş ve kaçmışlar, göçük de olmuş. Kaçarken gaza maruz kalmışlar" dedi.

İşçilerin hepsinin ayakta ve hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Herhangi bir gazdan dolayı, metandan dolayı patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kaldılar ama çok şükür baygınlık, şuur kaybı, herhangi bir sıkıntıları yok. Büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, işletmenin diğer bölümlerindeki çalışmaların tedbir amaçlı durdurulduğunu ve güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ETİKETLER
Zonguldak Maden AFAD
Sıradaki Haber
İzmit Körfezi'nde 170 hektar alan dip çamurundan arındırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:22
Aydın'daki yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı
14:15
Haaretz yazarı, İsraillilerin Gazze'de işlenen insanlık suçlarını görmezden gelmesini eleştirdi
13:54
İran'da aşırı sıcaklardan kaynaklı yüksek enerji tüketiminin önüne geçilmesi için 14 eyalet yarın tatil edildi
13:47
IDEF 2025'te yerli savunma sanayii araçlarıyla geçiş töreni
13:45
Bakan Güler: Savunma sanayimiz şanlı ordumuzun gücüne güç katıyor
13:35
İzmit Körfezi'nde 170 hektar alan dip çamurundan arındırıldı
İzmit Körfezi'nde 170 hektarlık alandan dip çamuru temizlendi
İzmit Körfezi'nde 170 hektarlık alandan dip çamuru temizlendi
FOTO FOKUS
Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
Yunanistan'ın ittiği düzensiz göçmenleri Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ