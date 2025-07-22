Niğde'de orman yangınlarıyla mücadele tedbirleri

Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Toplantısı, Vali Yardımcısı Ahmet Arık başkanlığında yapıldı.

Toplantıda alınan kararla, Orman İdaresince görevli personel, izinli hayvan otlatanlar, tarımsal faaliyette bulunanlar ve ilgili kurum izniyle çalışanlar dışında kalan vatandaşların, belirli köy ve kasabalardaki ormanlara girişine 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi kapsamında izin verilmeyecek.

Merkeze bağlı Dündarlı beldesi, Ulukışla ilçesine bağlı Horoz, Çiftehan, Alihoca, Maden (Karagöl turizm bölgesi hariç), Kılan, Darboğaz, Yeniyıldız ve Emirler köyleri ile Çamardı ilçesine bağlı Elekgölü (Aladağlar Milli Parkı hariç) ve Yelatan köylerindeki ormanlık alanlara 1 Ağustos-31 Ekim döneminde girişler yasaklandı.

Yasağa uymayanlara 6831 sayılı Orman Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile diğer mevzuatlar uyarınca cezai işlem uygulanacak.