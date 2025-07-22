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Türkiye
AA-DHA 22.07.2025 11:34

İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

İstanbul'da 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada yaralanan 5 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan, 2'si temizlik görevlisi toplam 3 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ayakta yapıldı.

Öte yandan ekiplerin olay yerinde araç kaldırma çalışmaları sürüyor.

Tarlabaşı Bulvarı'nda kaza nedeniyle aksayan trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

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