İstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi

Tarlabaşı Bulvarı'nda seyreden 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu, 3 hafif ticari araç, 2 taksi ve 1 otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zincirleme trafik kazasında yaralanan, 2'si temizlik görevlisi toplam 3 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ambulansa alınan 2 kişinin tedavisi ayakta yapıldı.

Öte yandan ekiplerin olay yerinde araç kaldırma çalışmaları sürüyor.

Tarlabaşı Bulvarı'nda kaza nedeniyle aksayan trafik akışı kontrollü sağlanıyor.